В законопроекте Порошенко увидели предпосылки дальнейшего отдаления Донбасса от Украины

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Новый законопроект Киева об управлении в Донбассе блокирует минский переговорный процесс, считает директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Внесенный Порошенко (президентом Украины Петром Порошенко - ИФ) законопроект полностью противоречит Минским соглашениям, еще больше отделяет Донбасс от Украины и блокирует минский переговорный процесс", - заявил Чеснаков.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей".

Согласно законопроекту, в случае введения военного положения в отдельных местностях в Донецкой и Луганской областях прекращаются полномочия областного, районного, сельских, городских и районных советов, их исполнительных аппаратов. Также отстраняются от работы должностные и служебные лица местного самоуправления, работающие в этих органах, и старосты - в случае образования соответствующей областной военной администрации.

Военные администрации в таком случае будут осуществлять меры правового режима военного положения, а также полномочия местных государственных администраций. Такие обязанности военные администрации будут выполнять до дня первого заседания первой сессии соответствующего совета, избранного после отмены военного положения.

Направление, координацию и контроль за деятельностью областных военных администраций по вопросам обеспечения обороны, общественного порядка и безопасности, осуществления мер правового режима военного положения осуществляет Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины при общем руководстве Генерального штаба ВСУ, а по другим вопросам - Кабинет министров Украины в пределах своих полномочий.