В Киеве задержали корреспондента НТВ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Телеканал НТВ сообщает о задержании своего корреспондента в Киеве, он находится в одном из отделений полиции украинской столицы.

"Корреспондент "Центрального телевидения" Вячеслав Немышев находится в одном из отделений полиции украинской столицы. В Киеве он выполнял редакционное задание", - сообщается на сайте НТВ в среду.

В сообщении уточняется, что связи с Немышевым нет. "Известно, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины", - сообщает телеканал.