Корреспондента НТВ задержали в Киеве за "совершение уголовного правонарушения"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Нацполиции Украины объяснили задержание в Киеве корреспондента телепрограммы "Центральное телевидение" телеканала НТВ Вячеслава Немышева совершением им правонарушения.

"Гражданин РФ Немышев задержан полицией за совершение уголовного правонарушения и был доставлен в райуправление", - сообщил агентству "Интерфакс" в среду вечером источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что у Немышева была обнаружена аккредитация непризнанной Донецкой народной республики, в связи с чем в отделение полиции были приглашены сотрудники Службы безопасности Украины, в настоящее время они его опрашивают.

Ранее о задержании Немышева в Киеве сообщили на НТВ.

"Корреспондент "Центрального телевидения" Вячеслав Немышев находится в одном из отделений полиции украинской столицы. В Киеве он выполнял редакционное задание", - говорилось на сайте НТВ в среду. Там отмечалось, что связи с Немышевым у редакции нет.

"Известно, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины", - говорилось в сообщении.