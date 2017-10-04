Google представила смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Корпорация Google на презентации, прошедшей в среду в Сан-Франциско, представила свои новые смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL, сообщает The Verge.

Оба устройства работают на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835 с 4 гигабайтами оперативной памяти; флеш-память - 64 или 128 гигабайт на выбор. Pixel 2 получил 5-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080, у Pixel 2 XL - 6 дюймов и разрешение 2880 x 1440. Также у Pixel 2 XL - более мощная батарея.

Отличительная черта обоих смартфонов - 12,2-мегапиксельная камера, которую называют лучшей среди выпущенных на данный момент (согласно результатам тестирования DxO, Pixel 2 обошел по этому параметру новинки от Apple, оставив iPhone 8 Plus на втором месте).

Цены на Pixel 2 будут начинаться от $649 (37,5 тыс. рублей), на Pixel XL 2 - от $849 (49 тыс. рублей). Предзаказ на новинки открыт в США, Канаде, Великобритании, Германии и Австралии, о дате старта продаж в России Google не сообщила.

На презентации также были представлены умные колонки Home Mini и Home Max, камера-клипса Google Clips, ноутбук-планшет Pixelbook с откидывающимся дисплеем и специальным стилусом и обновленные версия гарнитуры Daydream View VR.