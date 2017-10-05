Посол Ирака в РФ оценил угрозу войны с Курдистаном

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Возможный ввод правительственных войск в провинцию Киркук не следует воспринимать как желание Ирака инициировать войну с автономным регионом Курдистан, заявил посол Ирака в РФ Хайдар Хади в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

"В соответствии с конституцией премьер-министр Хайдар аль-Абади обязан защищать территориальную целостность Ирака и его безопасность. В этой связи использование вооруженных сил не надо воспринимать как желание инициировать войну. (...) Принять такое решение - право премьер-министра, гарантированное ему конституцией", - пояснил Хади, отвечая на вопрос издания о том, не возникнет ли угроза войны при возможном вводе правительственных войск в провинцию Киркук.

Дипломат также уточнил, что на днях в министерстве иностранных дел РФ ему "подтвердили полную поддержку Москвы центральному правительству, единству и территориальной целостности Ирака", несмотря на то, что Россия выражает уважение национальным устремлениям курдов, хоть и не признала итогов недавнего референдума в Курдистане.

"Что касается прав курдов, то они гарантированы уже сейчас. У них есть своя автономия с президентом, премьер-министром, наделенная широкими полномочиями и привилегиями. И это наилучшая демонстрация отношения Багдада к курдам. А поддержку их прав со стороны России мы также уважаем, но понимаем, что речь не идет о тех случаях, когда процессы принимают антиконституционный оборот", - подчеркнул Хади.