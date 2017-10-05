В ДНР объявился перебежчик из украинской спецслужбы в звании подполковника

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Подполковник Службы безопасности Украины Роман Лабусов перешел на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам в четверг представитель министерств госбезопасности (МГБ) ДНР.

"На нашу сторону перешел подполковник, начальник подразделения шифровальной связи СБУ", - сказал он.

Сам Роман Лабусов рассказал журналистам, что перешел на сторону ДНР для "вскрытия преступной деятельности Украины".

Кроме того, он утверждает, что вынес с собой несколько тысяч документов, касающихся работы украинских спецслужб против самопровозглашенных республик Донбасса и его жителей, а также Российской Федерации.