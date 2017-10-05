Причиной смерти японской журналистки в 31 год признали переработку

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Причиной смерти японской журналистки Мивы Садо, работавшей в токийском офисе японской телерадиокомпании NHK, стала сердечная недостаточность, вызванная переработкой.

Как пишет в четверг издание The Japan Times, к такому выводу пришел инспектор трудовых норм, устанавливавший причины смерти девушки. Согласно сообщению издания, за месяц, предшествующий ее смерти, у Садо было всего два выходных. При этом за этот промежуток времени девушка отработала 159 сверхурочных часов.

Садо скончалась в 2013 году в возрасте 31 года. Журналистка освещала события, связанные с политикой.

Япония - одна из немногих стран, официально признающих "смерть от переработки".