WSJ сообщила о краже российскими хакерами секретных данных АНБ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российским хакерам удалось в 2015 году похитить секретную информацию у американского Агентства национальной безопасности (АНБ), сообщает в четверг The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

"В похищенных данных содержались детали относительно того, как АНБ США проникает в компьютерные сети, находящиеся за границей, компьютерные коды, используемые для подобного шпионажа, а также способы защиты сетей внутри самих США, заявили эти люди (источники - ИФ)", - отмечает газета.

Хакерский взлом был осуществлен еще в 2015 году, однако о нем стало известно лишь весной прошлого года, утверждает издание.

По данным The Wall Street Journal, хакеры смогли добыть нужные данные через программное обеспечение - антивирусные программы - от компании "Лаборатория Касперского", которое было установлено на компьютерах подрядчика АНБ.

При этом издание подчеркивает, что российские власти могли воспользоваться якобы полученной российскими хакерами информацией для улучшения защиты собственных компьютерных сетей.

Между тем, как отмечает The Wall Street Journal, в "Лаборатории Касперского" опровергли информацию о причастности к предполагаемому кибервзлому. Согласно заявлению "Лаборатории Касперского", компания "не предоставляла никакой информации или доказательств, которые бы подтверждали этот предполагаемый инцидент, и как результат мы обязаны констатировать, что это еще один пример ложных обвинений".

В свою очередь, в АНБ США пока отказались от комментариев по поводу возможной кражи данных российскими хакерами.