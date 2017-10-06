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СМИ рассказали о встрече спецпрокурора по "российскому делу" и автора досье на Трампа

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Спецпрокурор по расследованию так называемого "российского дела" Роберт Мюллер провел летом встречу с бывшим британским агентом МИ-6, автором досье с компрометирующими сведениями о президенте США Дональде Трампа Кристофером Стилом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, "информация Стила может помочь следствию определить, являлись ли контакты между лицами, связанными с предвыборной кампанией Трампа, и предполагаемыми российскими оперативниками нарушением закона".

"ФБР и американская разведка в прошлом году восприняли досье британского агента серьезнее, чем это было это было показано на публику", - отмечают источники.

В среду председатель комитета по разведке сената США заявил журналистам, что члены комитета зашли в тупик с изучением досье, содержащего компрометирующие сведения об американском президенте. "К сожалению, комитет уперся в стену", - сказал Берр, комментируя досье. По его словам, членам комитета до сих пор не известно, кто были информаторы Стила.

Ранее сообщалось, что изначально Стил собирал информацию о Трампе по заказу его политических оппонентов. Однако, по данным британских СМИ, затем, оставшись без заказчиков, экс-разведчик продолжил работать бесплатно, поскольку считал, что полученные им данные представляют интерес для спецслужб США и Великобритании и важны для обеспечения национальной безопасности США.

Данный доклад вызвал резко негативную реакцию со стороны Трампа и его команды, которые назвали его "от начала и до конца сфабрикованным".

В настоящее время в США проходит расследование, которое должно установить, имело ли место российское вмешательство в выборы президента США в 2016 году.

Теги: США, Дональд Трамп
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