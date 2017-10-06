За месяц в Москве арестовано 220 автобусов нелегальных перевозчиков

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - За сентябрь на территории Москвы арестовано, задержано и изъято 220 автобусов, которые нелегально работали на маршрутах. Из них 184 были перемещены на спецстоянки, сообщил в пятницу "Интерфаксу" заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

При этом, по его словам, 34 автобуса выходили на маршруты с неисправной тормозной системой или рулевым управлением, нарушая правила безопасности и ставя под угрозу жизнь пассажиров и других участников дорожного движения.

"Большое количество нелегальных автобусов дублировали уже существующие маршруты, следуя из Москвы в Московскую область, в такие города, как Балашиха, Мытищи, Люберцы. Также арестованы автобусы, которые перевозили пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург, Владимир, Нижний Новгород и Великие Луки", - рассказал Ликсутов.

Он отметил, что на легальных маршрутах, которые связывают Москву и область, в салоне автобуса всегда есть список остановок, обозначена стоимость проезда и есть карточка предприятия с названием и адресом перевозчика, именами руководителей и контактными телефонами.

"При отсутствии такой информации перевозчик, наверняка нелегальный", - добавил заместитель мэра Москвы.