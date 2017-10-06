В вооруженных конфликтах в мире за год погибли или пострадали более 8 тыс. детей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Более 8 тысяч детей погибли или пострадали в вооруженных конфликтах по всему миру в 2016 году, сообщает в пятницу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на имеющийся в его распоряжении ежегодный доклад генсека ООН Антониу Гуттериша "Дети и вооруженные конфликты".

Отмечается, что в Афганистане за прошлый год погибли или получили ранения около 3,5 тыс. детей, что является "рекордно высоким показателем для этой страны".

В докладе также говорится, что число жертв и пострадавших среди детей в вооруженных конфликтах в Сомали и Сирии увеличилось в два раза по сравнению с 2015 годом. Согласно данным ООН, в 2016 году в Сирии погибли или пострадали почти 2 тыс. детей, в Сомали - 1,3 тыс.

Еще около 1,3 тыс. детей стали жертвами или пострадавшими в результате вооруженного конфликта в Йемене. При этом, согласно докладу, ответственность за гибель и увечья почти 700 детей возлагается на коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией.

"Действия коалиции (возглавляемой Саудовской Аравией - ИФ) объективно привели к включению ее в список организаций, причастных к убийству и нанесению увечий детям. Этой коалиции приписываются гибель и нанесение телесных повреждений 683 детям, а также ответственность за 38 подтвержденных случаев атак на школы и больницы в 2016 году", - подчеркивается в докладе.

Между тем, к докладу приложен "черный список" организаций, причастных к "убийствам, нанесению телесных повреждений, насильственным действиям" в отношении детей. Впервые этот список был разделен генсеком ООН на две группы. В первую включены те, "кто уже ввел меры для улучшения обеспечения защиты детей", тогда как во вторую - те, "кто не предпринял никаких действий".

К первой группе отнесена, в частности, коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая ранее была исключена из "черного списка" бывшим генсеком ООН Пан Ги Муном из-за давления со стороны Эр-Рияда, угрожавшего прекратить финансирование ряда программ всемирной организации.

По словам Гуттериша, правительство Саудовской Аравии сообщило ООН, что принимает меры для того, чтобы уменьшить влияние конфликта на детей, а также что создает специальную комиссию, которая будет следить и корректировать действия коалиции во избежание жертв среди мирного населения.

"Эти инициативы показывают, что они двигаются в правильном направлении. Тем не менее, я призываю коалицию еще сильнее улучшить свой подход, несмотря на уже принятые меры, так как в 2016 году серьезные нарушения против детей сохранялись на чрезвычайно высоком уровне", - сказал генсек ООН.

Официальный представитель генсека ООН Стефана Дюжаррик в свою очередь заявил, что цель доклада заключается в том, чтобы участники вооруженных конфликтов по всему миру начали принимать меры для улучшения положения детей в зонах противостояния.