Председатель ПАСЕ Аграмунт подал в отставку

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт подал в отставку по личным причинам, об этом он написал в пятницу в своем твиттере.

"Сегодня по личным причинам я решил подать в отставку с поста председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы", - написал он в своем сообщении.

Он занимал эту должность с 2016 года, сменив на посту Анн Брасер.

Аграмунт оказался в центре скандала весной 2017 года после того, как Ассамблея выразила ему вотум недоверия из-за визита в Сирию, но не смогла отстранить от должности, так как регламент подобного не предусматривал.

Глава ПАСЕ отправился в марте 2017 года в Сирию совместно с делегацией российских парламентариев во главе с вице-спикером Владимиром Васильевым. Аграмунт заявил, что приехал в Сирию в интересах поддержания мира и из личного желания узнать позицию другой стороны по сирийскому вопросу. При этом он уточнил, что, хотя и является председателем ПАСЕ, в данном случае он скорее выступает в личном качестве.

Позже, открывая весеннюю сессию ПАСЕ, Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была ошибкой.

Аграмунт также является членом Сената Испании с 1993 года.