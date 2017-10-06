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Авианосная группировка США направилась в район Корейского полуострова

Возглавляет группу атомный авианосец "Рональд Рейган"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Атомный авианосец "Рональд Рейган" в пятницу после завершения визита в Гонконг вышел в Южно-Китайское море, взяв курс на Корейский полуостров. Об этом свидетельствуют данные международной автоматической идентификационной системы AIS.

Авианосец "Рональд Рейган" (CVN-76) сопровождают несколько боевых кораблей, входящих в состав его авианосной ударной группы, в том числе ракетный крейсер, эсминец, оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", которая способна сбивать любые северокорейские баллистические ракеты, а также ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами "Томагавк".

Как сообщило в минувшие выходные агентство "Рёнхап", ссылаясь на источник в министерстве обороны Южной Корее, на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове американская авианосная ударная группа примет участие в совместных с кораблями ВМС Республики Корея учениях, которые будут проходить в середине октября в акватории Японского моря вблизи побережья КНДР.

"Мы ведем консультации с США по плану действий авианосной ударной группы, возглавляемой атомным авианосцем "Рональд Рейган", в Восточном море (Японском - ИФ) в районе 15 октября", - сказал южнокорейский военный.

В рамках учений корабли ВМС США и Южной Кореи потренируются в обнаружении пусков, отслеживании траекторий полетов и перехватов северокорейских баллистических ракет.

Между тем, представитель командования американских вооруженных сил в Республике Корея сказал, что окончательная дата прибытия авианосца "Рональд Рейган" к берегам КНДР пока еще не установлена. "Скорее всего, он примет участие в учениях 20 октября. Окончательный график пока не определен, все зависит от ситуации. Кроме того, предполагается заход авианосца с визитом в южнокорейский порт Пусан", - сказал американский военный представитель.

Тем временем на минувшей неделе южнокорейская и американская разведки зафиксировали вывоз баллистических ракет с центра исследований и разработок ракетной техники, расположенного в районе Саным-дон на севере Пхеньяна, в район стартовых позиций. Предполагается, что ими являются либо баллистические ракеты среднего радиуса действия "Хвансон-12", либо межконтинентальные баллистические ракеты "Хвансон-14", которые производятся на данном предприятии.

Южнокорейские власти считают, что КНДР может пойти на очередной провокационный пуск баллистических ракет в годовщину основания правящей Трудовой партии Кореи, которая будет отмечаться 10 октября.

На позапрошлой неделе министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил в Нью-Йорке, что в ответ на американские угрозы лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может провести испытание термоядерного боезаряда в акватории Тихого океана.

В Южной Корее не исключают, что это может быть сделано во время пуска северокорейской ракеты, оснащенной ядерной боеголовкой.

В пятницу на прошлой неделе Тихоокеанское командование США также сообщило, что Соединенные Штаты и Южная Корея провели первые совместные учения сил противоракетной обороны ближнего радиуса действия на территории Республики Корея.

Теги: США, КНДР
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