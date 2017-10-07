В сирийском Алеппо начал работу завод по производству солнечных батарей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Восстановленный после ухода боевиков завод начал производство автономных энергоустановок на солнечных батареях для гражданских объектов Алеппо, сообщил директор по производству предприятия в промышленной зоне Эль-Сабиль Мухаммед Сахим.

"Рынок сбыта - весь Алеппо. В городе разрушены электростанции. В первую очередь устанавливают на объекты социальной инфраструктуры: школы и медицинские учреждения", - уточнил он.

По его словам, 45 школ в Алеппо уже оборудованы солнечными батареями. На очереди еще 200 учебных заведений.