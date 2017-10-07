Российским авиаударом в Сирии уничтожен пункт управления ИГИЛ с полевыми командирами

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об уничтожении в Сирии ряда влиятельных полевых командиров, среди которых выходцы с Северного Кавказа.

"Несколько суток проводилась доразведка результатов ранее нанесенного ракетно-авиационного удара в районе населенного пункта Эс-Суккари (северная окраина Абу-Кемаль), в результате которого был уничтожен пункт управления ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) с находившимися в нем более 30 боевиками, в том числе из Северного Кавказа", - сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"По информации, полученной по нескольким каналам и подтвержденной на земле, уничтожены долгое время скрывавшиеся в Ираке влиятельные полевые командиры ИГИЛ, выходцы с Северного Кавказа: Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани", - сказал Конашенков.

Кроме того Конашенков рассказал, что российскими военными в районе населенного пункта Меядин уничтожено около 80 боевиков. "В районе населенного пункта Меядин уничтожен командный пункт террористов и до 80 боевиков, в числе которых девять выходцев с Северного Кавказа. Там же уничтожено 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и три склада боевиков", - сказал он.

Он заявил, что в результате еще одного российского авиаудара в районе населенного пункта Абу-Кемаль был ликвидирован опорный пункт и около 40 террористов - выходцев из Таджикистана и Ирака. Конашенков заявил, что боевики уничтожались российскими ракетно-авиационными ударами.

Кроме того, к югу от города Дейр-эз-Зор , российской авиацией уничтожен отряд ИГИЛ численностью более 60 боевиков, в который входили наемники из стран СНГ, а также Туниса и Египта.