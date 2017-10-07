Эрдоган заявил о готовности ВС Турции присоединиться к операции в Идлибе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности ВС страны присоединиться к операции в сирийском Идлибе, которую ранее начала оппозиционная Свободная сирийская армия, заявил он в субботу в эфире местного телевидения.

"Мы предпринимаем новые шаги, чтобы убедиться в безопасности в Идлибе. Сегодня в Идлибе началась серьезная операция, и она будет продолжена", - сказал он.

Эрдоган отметил, что в настоящее время турецких военнослужащих в Идлибе нет.

В конце сентября в Минобороны России сообщили, что в результате ракетно-авиационного удара южнее города Идлиб были уничтожены пять полевых командиров и еще 32 боевика группировки "Джабхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ).