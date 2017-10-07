Трамп вновь туманно пригрозил КНДР

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что только "одна вещь может сработать" в отношении КНДР, но не уточнил какая именно.

"Президенты и их администрации вели переговоры с Северной Кореей на протяжении 25 лет, принимались соглашения и тратились огромные суммы денег, но это не сработало. Соглашения нарушались ещё до того, как засыхали чернила, что выставляло переговорщиков со стороны США дураками", - написал президент у себя в твиттере в субботу.

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2017 г.

"Извините, но сработать может только одна вещь!" - продолжил Трамп, не сообщив, какая именно.

Ранее Трамп неоднократно говорил , что эра переговоров с КНДР закончилась, и призывал госсекретаря Рекса Тиллерсона не тратить время на выстраивание дипломатических отношений с Пхеньяном.