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Трамп вновь туманно пригрозил КНДР

Есть обновление от 00:31

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что только "одна вещь может сработать" в отношении КНДР, но не уточнил какая именно.

"Президенты и их администрации вели переговоры с Северной Кореей на протяжении 25 лет, принимались соглашения и тратились огромные суммы денег, но это не сработало. Соглашения нарушались ещё до того, как засыхали чернила, что выставляло переговорщиков со стороны США дураками", - написал президент у себя в твиттере в субботу.

"Извините, но сработать может только одна вещь!" - продолжил Трамп, не сообщив, какая именно.

Ранее Трамп неоднократно говорил, что эра переговоров с КНДР закончилась, и призывал госсекретаря Рекса Тиллерсона не тратить время на выстраивание дипломатических отношений с Пхеньяном.

Теги: Дональд Трамп, США, КНДР
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