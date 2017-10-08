Разбившийся в Латвии вертолет задел электропровода

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Гражданский вертолет, упавший в воскресенье во время ралли "Лиепая" в Грамздской волости Приекульского края Латвии, задел провода линии электропередач, сообщил агентству BNS директор Агентства гражданской авиации (АГА) Марис Городцов.

По словам чиновника, у него только непроверенная информация на этот счет, но представители работающих на месте происшествия служб подтвердили, что авария действительно произошла из-за того, что вертолет зацепил электропровода.

Представитель предприятия "Садалес тиклс" Инга Тилхена в свою очередь сообщила BNS, что в 13:11 в Грамздской волости был зарегистрирован обрыв 20-киловольтной линии, вызванный тем, что за нее зацепился вертолет.

Городцов подтвердил, что потерпевший аварию вертолет - четырехместный Robinson R44 производства 2006 года, зарегистрированный в Латвии 7 февраля 2014 года под национальным регистрационным знаком YL-HBH.

На вопрос, есть ли в его распоряжении какая-то информация о пилоте вертолета, Городцов ответил утвердительно, но сообщить его имя отказался, так как, согласно обычной процедуре, разглашать информацию такого рода вправе только Госполиция.

По предварительной информации Госполиции, пилот погиб. Как сообщила пресс-секретарь Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша, двое из трех пострадавших в аварии находятся в тяжелом состоянии и без сознания. У третьего - травмы более легкие, он находится в сознании.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Причины инцидента выяснит следствие, добавил директор АГА.

Ранее в воскресенье в Грамздской волости Приекульского края во время ралли "Лиепая" упал гражданский вертолет, один человек погиб, еще трое пострадали. Как сообщил агентству BNS представитель RA Events Янис Унбедахтс, вертолет упал недалеко от финиша 11-го скоростного участка ралли, поэтому этот участок был закрыт.