Разбившимся в Латвии вертолетом управлял погибший поляк

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Гражданин Польши управлял гражданским вертолетом, разбившимся в воскресенье на западе Латвии, сообщил агентству BNS начальник Лиепайского участка Курземского регионального управления Госполиции Гинт Эшенвалдс.
По факту аварии вертолета начат уголовный процесс.
Ранее сообщалось, что в результате крушения вертолета один человек погиб, трое пострадали.
Как сообщалось, разбившийся вертолет - четырехместный Robinson R44 производства 2006 года, зарегистрированный в Латвии 7 февраля 2014 года под национальным регистрационным знаком YL-HBH.