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Разбившимся в Латвии вертолетом управлял погибший поляк

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Гражданин Польши управлял гражданским вертолетом, разбившимся в воскресенье на западе Латвии, сообщил агентству BNS начальник Лиепайского участка Курземского регионального управления Госполиции Гинт Эшенвалдс.

По факту аварии вертолета начат уголовный процесс.

Ранее сообщалось, что в результате крушения вертолета один человек погиб, трое пострадали.

Как сообщалось, разбившийся вертолет - четырехместный Robinson R44 производства 2006 года, зарегистрированный в Латвии 7 февраля 2014 года под национальным регистрационным знаком YL-HBH.

Теги: Латвия
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