Разбившимся в Латвии вертолетом управлял погибший поляк

По информации Минобороны РФ, среди уничтоженных были выходцы с Северного Кавказа Подробнее

Российским авиаударом в Сирии уничтожен пункт управления ИГИЛ с полевыми командирами

В ее убийстве подозревают изобретателя подлодки "Наутилус" Петера Мадсена, с которым девушка отправилась в море Подробнее

Глава испанского правительства отметил, что проблема Каталонии стала "битвой за Европу" Подробнее

Люди вышли на демонстрацию с испанскими и каталонскими флагами Подробнее

В Барселоне десятки тысяч человек на акции выступили за единство Испании

7 октября 06:57

ЦРУ не считает Ким Чен Ына сумасшедшим

Специалисты пытаются убедить политиков в рациональности поступков северокорейских властей Подробнее

7 октября 01:52

Стрелок из Лас-Вегаса выиграл в азартные игры несколько миллионов долларов

Следователи до сих пор не смогли выявить мотивы человека, устроившего стрельбу с массовыми жертвами Подробнее

6 октября 12:06

Нобелевскую премию мира присудили Международной кампании за уничтожение ядерного оружия

Награду получило содружество неправительственных организаций более чем из 100 стран мира Подробнее

6 октября 11:10

Верховная рада на год продлила закон об особом статусе Донбасса