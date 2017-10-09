В мире

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло близ Антарктиды

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Тихом океане в 2027 км юго-западнее города Данидин на Южном острове в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 23:48 мск в воскресенье землетрясения имел координаты -61.87 градуса южной широты и 155.21 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 710 км от побережья Антарктиды, в 1472 км от итальянской научной станции Марио Дзуккелли в заливе Терра Нова.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Теги: Новая Зеландия
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