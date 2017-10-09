Елисейский дворец подтвердил намерение Макрона приехать в Россию в 2018 году

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон нанесет визит в Россию в первой половине 2018 года, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Елисейском дворце.

В пресс-службе президента Франции подчеркнули, что "к настоящему моменту не располагают более подробными данными о дате поездки" и конкретном городе.

О том что Макрон готов принять приглашение российских властей и принять участие в Международном экономическом форуме в Петербурге в мае 2018 года, писала сегодня газета "Коммерсантъ" со ссылкой на французские дипломатические источники. Позднее это подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметив, что не исключен и отдельный визит французского президента в Россию до форума.