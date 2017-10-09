Тысячи жителей эвакуируют из-за лесных пожаров в Калифорнии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Власти американского штата Калифорния проводят эвакуацию нескольких тысяч жителей из-за лесных пожаров близ города Санта-Роза, сообщает в понедельник газета The New York Times.

По данным издания, занятия во всех учебных заведениях Санта-Розы отменены, а также была проведена эвакуация пациентов из местных больниц.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел чрезвычайное положение в округах Напа, Сонома и Юба.

#BREAKING : Unbelievable wildfires in NorCal are wiping out homes. Alyssa O'Gorman shot this in Calistoga. Evacuations also in Santa Rosa. pic.twitter.com/DpOuYITLsM — Brandi Hitt (@ABC7Brandi) 9 октября 2017 г.

В общей сложности огнем охвачены 230 квадратных километров территории штата, а также более 1,5 тыс. зданий.

Информации о погибших в результате пожара пока не поступало.