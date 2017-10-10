Что случилось этой ночью: вторник, 10 октября

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Сестра Ким Чен Ына заняла новый пост в Трудовой партии Кореи. Благодаря своей должности она сможет принимать участие в решении политических и военных вопросов.
- Из-за лесных пожаров в Калифорнии погибли 10 человек.
- Сборная Украины по футболу не попала на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. В понедельник вечером команда Андрея Шевченко проиграла сборной Хорватии у себя дома. Теперь хорваты поборются за попадание на турнир в стыковых матчах.