Японский суд обязал заплатить компенсации почти 3 тыс. пострадавших в Фукусе

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Окружной суд в японской префектуре Фукусима вынес вердикт, согласно которому власти Японии и компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO должны выплатить компенсации 2,9 тыс. истцов по делу об аварии на этой АЭС в 2011 году, передает во вторник японский телеканал NHK.

Таким образом, суд признал ответственность правительства и управляющей компании за катастрофу на АЭС, уточняет телеканал.

Всего речь идет о выплате порядка $4,4 млн компенсаций.

В марте окружной суд города Маэбаси впервые признал власти и TEPCO ответственными за аварию на АЭС. Позднее, в сентябре, окружной суд японского города Тиба в свою очередь постановил, что ответственность за аварию лежит на TEPCO, и потребовал выплат компенсаций на сумму в $3,3 млн для примерно 12 тыс. человек, подававших иски.

Истцы считают, что аварии можно было бы избежать, если бы были приняты необходимые меры по обеспечению безопасности.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.