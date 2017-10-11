Мэй попыталась убедить Трампа не выходить из соглашения с Ираном по атому

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй напрямую связалась с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь убедить его отказаться от выхода из соглашения с Ираном по атому.

"Мэй подчеркнула твердую приверженность сделке совместно с нашими европейскими партнерами, заявив, что это жизненно важно для региональной безопасности", - говорится в сообщении офиса премьера о беседе Мэй с Трампом по инициативе британской стороны. В нем также указывается, что Мэй подчеркнула важность "мониторинга и четкого выполнения" обязательство по соглашению.

В свою очередь, Белый дом в сообщении о беседе двух лидеров акцентировал внимание на том, что президент США отметил важность совместной работы с тем, чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия. Он также считает важным "привлечь иранский режим к ответственности за злостные и дестабилизирующие действия, особенно за спонсирование терроризма и разработку представляющих угрозу ракет".

Ранее сообщалось , что Трамп в ближайшие дни намерен объявить о выходе США из одобренного СБ ООН соглашения с Ираном, заключенного "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) в 2015 году.