Украинские военные объяснили попадание на территорию РФ бойца ВСУ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Украинский военнослужащий, задержанный российскими пограничниками 9 октября при попытке незаконно пересечь границу, самовольно покинул военную часть несколькими днями ранее, сообщает в фейсбуке штаб военной операции украинской армии в Донбассе.

"6 октября военнослужащий одного из подразделений, которое сейчас дислоцируется в районе проведения АТО (антитеррористической операции - ИФ), самовольно покинул службу и исчез в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

В понедельник пресс-служба пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям сообщила, что российские пограничники задержали предположительно украинского военнослужащего, пытавшегося незаконно пересечь российскую госграницу на Луганском направлении.