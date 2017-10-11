Журналистку WSJ приговорили в Турции к двум годам тюрьмы за статью о курдах

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Суд в Турции приговорил финскую журналистку Айлу Альбайрак к двум годам и одному месяцу лишения свободы за статьи в The Wall Street Journal о курдах.

Альбайрак является гражданкой Финляндии и Турции и осуждена за пропаганду террористов. На данный момент она находится в Нью Йорке, сообщили в среду в сети телерадиовещания Финляндии Yle.

"Учитывая ужасную ситуацию в Турции, решение суда не должно было меня удивить, но оно все-таки стало неожиданным," - заявила Альбайрак. По ее мнению, вердикт суда свидетельствует о том, что даже иностранные СМИ не могут избегать давления в современной Турции.

В то же время главный редактор The Wall Street Journal Джерард Бейкер заявил, что "обвинения необоснованны и дают искаженное представление о сбалансированном репортаже газеты".

Это первый случай, когда суд Турции приговаривает к заключению журналиста из страны Европейского союза.

Основанием для приговора стал материал о курдских боевиках, который Альбайрак написала в августе 2015 года. В тексте говорится о том, как деятельность курдских сепаратистов привела к обострению конфликта в юго-восточной Турции. Журналистка интервьюировала как местных жителей, так и представителей правительства Турции. Среди тех, с кем она общалась, были также члены молодежной организации Рабочей партии Курдистана РПК.

Осенью того же года Альбайрак узнала, что ее подозревают в распространении террористической пропаганды.

Турецкие власти пока не прокомментировали дело.

Альбайрак работает в The Wall Street Journal с 2010 года. До этого она работала в финских СМИ, в том числе на Yle и Helsingin Sanomat. В настоящее время она сотрудничает со стамбульской редакцией The Wall Street Journal. Журналистка была кандидатом на получении премии Пулитцера