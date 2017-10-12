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Тиллерсон потребовал обосновать обвинения сотрудников дипмиссии США в Турции

Глава МИД Турции пообещал поддерживать контакты с США по поводу задержаний

Тиллерсон потребовал обосновать обвинения сотрудников дипмиссии США в Турции
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу призвал турецкое правительство представить доказательства в связи с обвинениями задержанных сотрудников дипмиссии США в Анкаре, сообщила пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

"Госсекретарь Тиллерсон выразил министру иностранных дел Турции свою глубокую озабоченность в связи с задержанием турецких граждан, работавших в дипломатической миссии США в Турции, и нескольких американцев", - заявила она.

По словам Нойерт, Тиллерсон "подчеркнул важность транспарентности по отношению к обвинениям, озвученным турецким правительством, а также необходимость того, чтобы оно представила доказательства, подкрепляющие эти обвинения".

"Госсекретарь США Тиллерсон и министр иностранных дел Турции Чавушоглу договорились о том, что две стороны будут поддерживать тесные контакты по поводу американских озабоченностей в связи с этими задержаниями", - отметила она.

Как сообщалось, посольство США в Анкаре и посольство Турции в Вашингтоне прекратили неиммиграционное визовое обслуживание граждан двух стран.

Действия Вашингтона вызваны тем, что сотрудник генконсульства Соединенных Штатов в Стамбуле Метин Топуз, гражданин Турции, был арестован по обвинению в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, находящимся в США, и его организацией.

По мнению Анкары, проповедник несет ответственность за попытку военного переворота в Турции в прошлом году. Вашингтон оставил без внимания требования Турции о его выдаче.

Теги: США, Турция
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