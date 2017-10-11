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В СБУ заявили о предотвращении теракта на вокзале в Мариуполе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух граждан страны, которые планировали теракт в Мариуполе, заявил глава СБУ Василий Грицак.

"Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях задержало двух граждан Украины, которые по заказу МГБ "ДНР" готовили террористический акт в городе Мариуполе", - сказал В.Грицак на брифинге в Киеве.

По его словам, СБУ тем самым предотвратила ряд готовящихся терактов. Первой целью террористов был железнодорожный вокзал Мариуполя, где жертвами должны были стать пассажиры поезда "Мариуполь-Киев".

"Теракты преследовали цель дестабилизации ситуации в Мариуполе, зоне АТО и всей Украине как демонстрация неспособности Украины обеспечить безопасность", - сказал глава СБУ.

По словам Грицака, задержанные рассказали, что им обещали заплатить 3-5 тысяч долларов.

В СБУ отметили, что действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Теги: Мариуполь
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