США сорвали российские флаги с дипобъектов РФ в Сан-Франциско

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Россия направила США решительный протест в связи с сорванными российскими флагами на дипломатических объектах РФ в Сан-Франциско и потребовала незамедлительного возвращения на место государственных символов, сообщили в посольстве РФ в США.

"Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги. Рассматриваем это как крайне недружественный шаг", - говорится в заявлении посольства.

"Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь", - подчеркнули в российском дипмиссии.