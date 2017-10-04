В Госдепе США отвергли обвинения во взломе замков генконсульства РФ в Сан-Франциско

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Представитель госдепа США Хизер Нойерт заявила, что агенты ФБР не входили в Генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, и что взлома замков на этом объекте не было.

"Мы не взламывали замки, никакие сотрудники ФБР не участвовали; действовали (сотрудники госдепа - ИФ) по дипломатической безопасности. Они просто прошлись, осмотрелись, цель - удостовериться, что люди здесь больше не живут, и они сделали это", - сказала она.

При этом она объяснила, что представители американских властей вошли на территорию Генконсульства, поскольку время, отведенное для отъезда российских дипломатов и членов их семей, истекло.

Накануне МИД РФ выразил решительный протест по поводу действий властей США, захвативших все помещения Генерального консульства РФ в Сан-Франциско.

"Несмотря на предупреждения, власти США не вняли голосу разума и не отказались от своих противоправных намерений. Сегодня ими полностью захвачены все помещения Генерального консульства России в Сан-Франциско - жилая часть его административного здания, в служебной зоне которого уже месяц хозяйничают американские спецслужбы, и отдельная резиденция генконсула", - говорится в заявлении МИД РФ, текст которого размещен на сайте ведомства.

"Еще раз подчеркиваем, что никогда не давали и не даем властям США согласие на снятие с российской дипломатической и консульской собственности иммунитета, не разрешали и не разрешаем какое-либо вторжение на наши объекты. Находящихся там сейчас американских агентов никто туда не приглашал. Они - захватчики. Их действия - беспрецедентный для истории двусторонних отношений произвол", - подчеркивается в заявлении.

"Заявляем решительный протест против очередной враждебной акции США. Резервируем за собой право на ответ. Краеугольным для дипломатии всегда был и есть принцип взаимности. Соответственно понимаем так, что американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России", - говорится в заявлении МИД РФ.