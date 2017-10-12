В Сирии убита воевавшая на стороне ИГ британка

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Американский беспилотник в июне уничтожил 50-летнюю британку Салли Джонсон, которая приняла ислам и отправилась в Сирию воевать на стороне террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), за что получила прозвище Белая вдова, сообщает британская газета The Mirror.

Атака беспилотника произошла, когда Джонс покинула Ракку и двигалась к границе с Ираком. Предполагается, что вместе с Белой вдовой, которая считалась одной из самых разыскиваемых преступниц, мог погибнуть и ее 12-летний сын, принимавший участие в съемке пропагандистских видео.

В Сирии приехавшая туда в 2013 году британка возглавляла подразделение ИГ, ответственное за вербовку новых сторонников в Европе и их тренировку.

The British ISIS couple dubbed "Mr & Mrs Terror' who met their grisly end as White Widow Sally Jones killed in Syria https://t.co/XB5K5iSp1i pic.twitter.com/iIhNcll1s6 — Daily Mirror (@DailyMirror) 11 октября 2017 г.

По данным издания, мать двух детей из графства Кент, которая раньше играла панк-рок, разделила судьбу своего мужа, хакера "Исламского государства" из Бирмингема Джинаида Хуссейна, который был убит во время атаки беспилотника в 2015 году, когда ему был 21 год.