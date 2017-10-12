Захарова обвинила США в помехах доставке гуманитарной помощи в Сирии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Возглавляемая США международная коалиция в Сирии препятствует продвижению правительственных сил и доставке гуманитарных грузов, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Горячей точкой в гуманитарном плане остается лагерь беженцев Рукбан. Он расположен на сирийско-иорданской границе в самовольно установленной США на территории Сирии зоне деконфликтинга вокруг города Эт-Танф. Американцы с использованием авиации и ракетно-артиллерийских систем препятствуют заходу туда сирийских правительственных сил", - заявила она журналистам на брифинге.

"Американское командование, под боком которого это все происходит, отказывает в доступе в лагерь гуманитарным конвоям, которые направляются сирийскими властями и международными гуманитарными организациями... Гуманитарщики не могут пробиться к, по сути, находящимся в блокаде людям и с иорданской территории", - добавила Захарова.