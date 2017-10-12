Косачев потребовал у США объяснений из-за переброски бронетанковой бригады в Польшу

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - США должны внятно объяснить ситуацию с размещением второй американской бронетанковой бригады у границ России, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Хотелось бы предупредить натовцев - трюк не прошёл, манёвр заметили, и хотелось бы получить внятные объяснения такому опасному шагу с их стороны не на уровне "в Польше испугались учений". Не будем путать причины с предлогами", - написал Косачев на своей странице в фейсбуке.

Так он прокомментировал сообщения о том, что в Польшу прибыла вторая бронетанковая бригада США в дополнение к ранее размещённой в Польше и прибалтийских республиках военной технике третьей американской бронетанковой бригаде, что доводит уровень присутствия до масштаба механизированной дивизии.

"Таким образом ещё раз подтвердилось, что США и НАТО ничего не делают случайно - даже истерики в СМИ, которыми сопровождались российско-белорусские учения "Запад-2017". Причина оказалась банальной и прагматичной: нужны были обоснования для нарушения пока ещё не отменённых договоренностей НАТО и России о неразмещении значительных (а дивизия - это значительно) вооружений и сил у границ друг друга", - отметил сенатор.

По его мнению, почти всегда, когда поднимается волна одинаковых возмущений в адрес России, можно угадать, что за этим последует.

"Когда кричат про киберугрозы и вмешательство в выборы - почти гарантировано, что именно это и последует с западной стороны в наш адрес. Давно замечено, что громче всех "держи вора" кричит сам вор", - считает Косачев.