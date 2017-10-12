РФ уличила США в переброске в Польшу еще одной бронетанковой бригады

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - США на фоне российско-белорусского учения "Запад-2017" перебросили в Польшу вторую бронетанковую бригаду, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учения "Запад-2017" в Польшу по-тихому прибыла вторая бронетанковая бригада США и развернулась там (населенные пункты Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань) вместе со своей бронетехникой", - сказал генерал-майор.

"При этом в Польше и прибалтийских республиках никуда не делась оставленная военная техника третьей американской бронетанковой бригады", - заявил он.

"Вопреки всем заявлениям НАТО и США о незначительности стягиваемых к российским границам войск, де-факто сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия вооруженных сил США куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе (Рамштайн, Германия)", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Конашенков заявил, что во время российско-белорусского учения "Запад-2017" в Польше и прибалтийских странах проходила ротация третьей бронетанковой бригады ВС США, которая размещена там в рамках операции "Атлантическая решимость".

По словам представителя Минобороны РФ, чтобы не нарушать основополагающий акт Россия - НАТО в ходе ротации, личный состав третьей бронетанковой бригады должны были заменить военнослужащие второй бронетанковой бригады ВС США, а техника - 87 танков, тяжелые самоходные гаубицы, 144 боевых машин пехоты - должна была остаться.

Конашенков напомнил, что российско-белорусское учение "Запад-2017" "на глазах у десятков военных атташе, наблюдателей и СМИ планово завершилось в установленный срок". "Подразделения российских Вооруженных сил возвращены из Белоруссии в пункты постоянной дислокации", - сказал Конашенков.

Российско-белорусское учение "Запад-2017" прошло с 14 по 20 сентября на полигонах России и Белоруссии. По официальным данным, в маневрах задействовали 12,7 тыс. военнослужащих.