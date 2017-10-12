Активисты "Гринпис" провели на французской АЭС акцию против ядерного топлива

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Активисты природозащитной организации "Гринпис" в четверг проникли на территорию атомной электростанции "Каттеном" на востоке Франции и провели там акцию против использования ядерного топлива.

"Этим утром наши активисты действовали для разоблачения угрозы, которую отработанное ядерное топливо представляет для безопасности (Европы - ИФ)", - говорится в сообщении в твиттере "Гринписа".

Экологи заявили, что запустили фейерверки на территории АЭС, чтобы продемонстрировать низкий уровень безопасности на этом предприятии.

В свою очередь руководство АЭС заявило, что экологи проникли на станцию незаконно, им также не удалось добраться до помещений, в которых хранятся ядерное топливо. В компании "Электресите де Франс", управляющей АЭС, заявили, что сотрудники безопасности пресекли действия нарушителей за менее чем 10 минут, акция никак не повлияа на безопасность объектов.