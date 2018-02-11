"Гринпис" выявил схему возможности ввоза в Россию просроченных химикатов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Гринпис России" выявил схему, по которой из Европы в РФ могут ввозиться опасные химикаты с истекающим сроком годности, и обратился к председателю российского правительства Дмитрию Медведеву с просьбой устранить пробелы в нормативной базе, сообщили в пресс-службе организации.

В обращении, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса", "Гринпис" просит главу правительства России поручить соответствующим ведомствам обеспечить дополнительные меры, "направленные на пресечение попыток ввоза товаров, в отношении которых есть подозрение, что их реализация и использование в рамках срока годности сомнительны".

Экологи отметили, что в 2016 году из Польши в Россию было ввезено более 2,6 тысяч бочек токсичного чистящего средства для металлоконструкций с истекающим сроком годности. Этот товар не был оплачен и до сих пор находится на таможенном складе Калининграда.

В организации отметили, что любая европейская фирма "пользуясь несовершенством российского и международного законодательства", может ввезти в РФ продукцию с истекающим сроком годности, которая уже в России превратится в токсичные отходы, за утилизацию которых в Европе нужно платить значительные суммы, а эти расходы ложатся на российский бюджет.

"Приведенная схема, по которой ввезенная продукция становится токсичными отходами, в условиях нынешнего законодательства совершенно безнаказанна, и представляет существенную угрозу для экологической безопасности России", - говорится в обращении.

В "Гринпис" также сообщили, что в настоящее время готовят обращение в Секретариат Базельской Конвенции с просьбой расследовать ситуацию, сложившуюся с ввезенными из Польши токсичными веществами и "инициировать принятие поправок, устраняющих возможность ввоза отходов по вышеописанной схеме".