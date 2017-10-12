Кортеж миссии ОБСЕ в Донбассе столкнулся с украинским БТР

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Кортеж замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга столкнулся с украинским БТР под Авдеевкой, говорится в официальном заявлении представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Сегодня, 12 октября 2017 года, кортеж первого заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга попал в ДТП, столкнувшись с БТР ВСУ в н.п. Орловка (под Авдеевкой). В результате происшествия пострадавших нет, наблюдатели продолжили маршрут следования", - говорится в официальном заявлении представительства ДНР.

По его данным, Хуг совершает рабочую поездку по территории Донбасса с 10 по 14 октября.

"Сегодня он планирует провести инспекцию и мониторинг обстановки в Петровском районе Донецка и в районе промзоны вблизи Ясиноватой", - отмечено в сообщении.