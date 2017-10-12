В ОБСЕ подтвердили сообщения о столкновении кортежа миссии и автомобиля ВСУ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В ОБСЕ подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия с участием кортежа первого замглавы мониторинговой миссии в Донбассе Александра Хуга и автомобиля Вооруженных сил Украины. Об этом заявил журналистам представитель пресс-службы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"В четверг, 12 октября, в 11:30 между Карловкой и Орловкой произошло небольшое ДТП при участии патруля СММ и машины Вооруженных сил Украины. Обошлось без травм", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что после этого патруль наблюдателей продолжил свое движение по плану.

Более детальная информация о произошедшем будет опубликована в отчете ОБСЕ.

Ранее о ДТП сообщалось в официальном заявлении представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики.