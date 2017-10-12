ПАСЕ усмотрела в украинском законе об образовании ущемление прав нацменьшинств

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Парламентская ассамблея Совета Европы выразила серьезную обеспокоенность принятием нового закона об образовании на Украине, который, по мнению делегатов, не обеспечивает право нацменьшинств обучаться на родном языке и существенно сокращает их права.

ПАСЕ провела в четверг срочные дебаты по украинскому закону об образовании, докладчиком по данному вопросу стал представитель делегации Эстонии, член комитета ПАСЕ по культуре Андрес Херкель, по итогам была принята резолюция, которую поддержали 82 делегата ПАСЕ, 11 высказались против, 17 воздержались.

Согласно резолюции, ПАСЕ в связи с украинским законом считает важным "выполнить обязательства, основанные на Европейской конвенции о правах человека, Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, и помочь восстановить конструктивный диалог между различными заинтересованными сторонами".

ПАСЕ указывает на то, что государства, принимающие меры по продвижению официального языка, должны идти рука об руку с мерами по защите и продвижению языков национальных меньшинств. "Если это не будет сделано, результатом будет ассимиляция, а не интеграция", - говорится в резолюции.

ПАСЕ рекомендовала Украине обеспечить гибкость в обеспечении имплементации реформы образования и выполнить в полной мере рекомендации Венецианской комиссии.