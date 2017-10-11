Украина потребовала от Венгрии запретить акцию "Самоопределение для Закарпатья"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что его ведомство направило ноту протеста в МИД Венгрии с требованием запретить запланированную на 13 октября в Будапеште акцию под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья".

"Венгерский МИД сообщил нашему посольству об акции 13.10 под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья". Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию!" - написал украинский министр в твиттере в среду вечером.

При этом Климкин выразил уверенность, что Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины. Напряженность между Украиной и Венгрией возникла из-за принятия украинского закона об образовании, который 28 сентября вступил в силу.

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

МИД Венгрии 26 сентября заявил о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за этого закона, который, по мнению Будапешта, нарушает права нацменьшинств, в том числе венгерской диаспоры на Украине.

Климкин заявлял о намерениях провести встречу с венгерским коллегой для обсуждения закона "Об образовании". Его визит в Будапешт намечен на 12 октября. В свою очередь 19 октября на Украину должен приехать министр образования Венгрии для обсуждения положений и имплементации украинского закона об образовании.