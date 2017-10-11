Главные новости
В РоссииПресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничествеЭкономикаФАС проведет проверку ценообразования на новые модели iPhoneЭкономикаВ России собрались ограничить сумму покупки криптовалют
В мире

Украина потребовала от Венгрии запретить акцию "Самоопределение для Закарпатья"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что его ведомство направило ноту протеста в МИД Венгрии с требованием запретить запланированную на 13 октября в Будапеште акцию под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья".

"Венгерский МИД сообщил нашему посольству об акции 13.10 под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья". Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию!" - написал украинский министр в твиттере в среду вечером.

При этом Климкин выразил уверенность, что Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины. Напряженность между Украиной и Венгрией возникла из-за принятия украинского закона об образовании, который 28 сентября вступил в силу.

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

МИД Венгрии 26 сентября заявил о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за этого закона, который, по мнению Будапешта, нарушает права нацменьшинств, в том числе венгерской диаспоры на Украине.

Климкин заявлял о намерениях провести встречу с венгерским коллегой для обсуждения закона "Об образовании". Его визит в Будапешт намечен на 12 октября. В свою очередь 19 октября на Украину должен приехать министр образования Венгрии для обсуждения положений и имплементации украинского закона об образовании.

Теги: Венгрия, Украина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Возле Антарктиды через 40 лет снова открылась огромная полыньяВозле Антарктиды через 40 лет снова открылась огромная полынья
Ученые пока не могут объяснить причины возникновения полыньи в сотнях километрах от границы льда и моряПодробнее
В Испании изучат возможность реформы конституции для завершения кризиса с КаталониейВ Испании изучат возможность реформы конституции для завершения кризиса с Каталонией
По данным оппозиции, будет решаться вопрос о том, каким образом "Каталония может остаться в составе Испании, а не покинуть ее"Подробнее
Трамп заявил о желании увеличить ядерный арсенал США в 10 разТрамп заявил о желании увеличить ядерный арсенал США в 10 раз
По данным источника NBC News, после встречи, где было сделано это высказывание, госсекретарь США назвал Трампа "придурком"Подробнее
Сирия будет требовать роспуска возглавляемой США коалицииСирия будет требовать роспуска возглавляемой США коалиции
По мнению главы сирийского МИД, США используют коалицию для разрушения Сирии и затягивания войныПодробнее
Суд в Греции согласился выдать Винника РоссииСуд в Греции согласился выдать Винника России
Ранее суд в Салониках решил его выдать США - создавшуюся коллизию будет решать Верховный суд Афин и министр юстиции ГрецииПодробнее
Минобороны РФ получило снимки техники боевиков рядом с базой США в СирииМинобороны РФ получило снимки техники боевиков рядом с базой США в Сирии
В российском ведомстве заявили, что США превращают свою базу на юге Сирии в "черную дыру"Подробнее
Испанское правительство собралось на экстренное заседание по ситуации в КаталонииИспанское правительство собралось на экстренное заседание по ситуации в Каталонии
Накануне глава Каталонии подписал Декларацию независимости от ИспанииПодробнее
Чешский премьер раскритиковал президента Земана за слова о КрымеЧешский премьер раскритиковал президента Земана за слова о Крыме
Ранее глава Чешской республики предложил Украине оставить попытки вернуть Крым в обмен на компенсацию со стороны РоссииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 октября6 фото
11 октября
Фотохроника 11 октября
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничествеЭкономикаФАС проведет проверку ценообразования на новые модели iPhoneЭкономикаВ России собрались ограничить сумму покупки криптовалютВ миреСуд в Греции согласился выдать Винника РоссииКультураBAFTA приостановила членство Харви Вайнштейна в академииЭкономикаEbay оценила потери бюджета от введения НДС для иностранных онлайн-ритейлеров

Что произошло за день: среда, 11 октября

Вертолет ВВС США совершил аварийную посадку в Японии

Учредитель "Юлмарта" Костыгин отправлен под домашний арест

Учредитель "Юлмарта" Костыгин отправлен под домашний арестПредпринимателя обвиняют в мошенничестве с кредитами Сбербанка на 1 млрд рублей Подробнее

Законопроект об усилении ответственности агрегаторов такси внесен в Госдуму

Фотохроника 11 октября

Фотохроника 11 октября6 фото

Украина потребовала от Венгрии запретить акцию "Самоопределение для Закарпатья"

Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничествеСуд не стал заключать под стражу Вадима Ампелонского и двух других сотрудников ведомства, фигурирующих в деле Подробнее

Рынок акций завершил торги выше 2100 пунктов по ММВБ впервые с конца февраля

Госдума включилась в борьбу с борщевиком

Госдума включилась в борьбу с борщевикомДепутаты запросят Минсельхоз о возможности подготовки Федеральной целевой программы по борьбе с растением Подробнее

Семьям погибших в Сирии летчиков Балтфлота окажут материальную поддержку

Гражданина США отдали под суд за попытку продать москвичу должность на Дальнем Востоке

Пользователи Facebook столкнулись со сбоями в работе соцсети

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции