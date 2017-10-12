В Испании разбился возвращавшийся с парада истребитель

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Истребитель ВВС Испании типа "Еврофайтер Тайфун", ранее принявший участие в воздушном параде в честь Национального дня Испании, потерпел крушение на юго-востоке страны, сообщают в четверг местные СМИ.
Возвращаясь с парада, самолет разбился в районе города Альбасете в 300 км к юго-востоку от Мадрида.
В Минобороны Испании подтвердили факт катастрофы. Информации о пилоте разбившегося истребителя пока нет.
A #Spain air force Eurofighter Typhoon crashes in Albacete kiling its pilot. Sad event during #12octFiestaNacional celebrations. pic.twitter.com/nJjMDxSRTT— Yannis Koutsomitis (@YanniKouts) 12 октября 2017 г.