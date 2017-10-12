В Испании разбился возвращавшийся с парада истребитель

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Истребитель ВВС Испании типа "Еврофайтер Тайфун", ранее принявший участие в воздушном параде в честь Национального дня Испании, потерпел крушение на юго-востоке страны, сообщают в четверг местные СМИ.

Возвращаясь с парада, самолет разбился в районе города Альбасете в 300 км к юго-востоку от Мадрида.

В Минобороны Испании подтвердили факт катастрофы. Информации о пилоте разбившегося истребителя пока нет.