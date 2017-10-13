Минобороны РФ дало прогноз развития американской ПРО

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - США к 2022 году будет располагать более 1 тыс. единиц ракет в рамках системы ПРО, заявили в Минобороны РФ.

"Рассмотрим возможности огневых средств системы ПРО США. Сегодня они включают свыше 30 противоракет "ГБИ", 130 противоракет "Стандарт-3", 150 противоракет комплексов Thaad. Замечу, что более 60 противоракет развернуто в Европе, около 150 противоракет в составе Азиатско-Тихоокеанского регионального сегмента ПРО", - сказал представитель Минобороны РФ Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по ПРО на полях первого комитета Генассамблеи ООН.

"По нашим оценкам, к 2022 году количество противоракет системы ПРО составит более 1000 единиц, а в перспективе превысит число боевых блоков, развернутых на российских межконтинентальных ракетах", - заявил А.Емельянов.

Он отметил, что такое количество огневых средств ПРО представляет угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО.

Представитель Минобороны РФ сообщил, что модернизация противоракет "Стандарт-3" обеспечивает увеличение скорости, дальности и высоты перехвата баллистических ракет.

"По заключениям российских специалистов, противоракеты "Стандарт-3" модификации 2А, развертывание которых предполагается с 2018 года, будут способны перехватывать стратегические баллистические ракеты не только на среднем и конечном, но и на восходящем участке траектории полета ракет, что позволяет поражать баллистические ракеты до момента разведения боевых блоков",- заявил А.Емельянов.