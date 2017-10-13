В мире

Минобороны РФ дало прогноз развития американской ПРО

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - США к 2022 году будет располагать более 1 тыс. единиц ракет в рамках системы ПРО, заявили в Минобороны РФ.

"Рассмотрим возможности огневых средств системы ПРО США. Сегодня они включают свыше 30 противоракет "ГБИ", 130 противоракет "Стандарт-3", 150 противоракет комплексов Thaad. Замечу, что более 60 противоракет развернуто в Европе, около 150 противоракет в составе Азиатско-Тихоокеанского регионального сегмента ПРО", - сказал представитель Минобороны РФ Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по ПРО на полях первого комитета Генассамблеи ООН.

"По нашим оценкам, к 2022 году количество противоракет системы ПРО составит более 1000 единиц, а в перспективе превысит число боевых блоков, развернутых на российских межконтинентальных ракетах", - заявил А.Емельянов.

Он отметил, что такое количество огневых средств ПРО представляет угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО.

Представитель Минобороны РФ сообщил, что модернизация противоракет "Стандарт-3" обеспечивает увеличение скорости, дальности и высоты перехвата баллистических ракет.

"По заключениям российских специалистов, противоракеты "Стандарт-3" модификации 2А, развертывание которых предполагается с 2018 года, будут способны перехватывать стратегические баллистические ракеты не только на среднем и конечном, но и на восходящем участке траектории полета ракет, что позволяет поражать баллистические ракеты до момента разведения боевых блоков",- заявил А.Емельянов.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Нетаньяху распорядился о подготовке выхода Израиля из ЮНЕСКО вслед за СШАНетаньяху распорядился о подготовке выхода Израиля из ЮНЕСКО вслед за США
Премьер-министр Израиля назвал организацию "театром абсурда"Подробнее
В КНДР заявили о признании вхождения Крыма в состав РоссииВ КНДР заявили о признании вхождения Крыма в состав России
Об этом сообщило посольство РФ в Пхеньяне и показало отсканированные страницы изданного в Северной Корее географического атласаПодробнее
Полиция Нью-Йорка возобновит дело 13-летней давности против продюсера ВайнштейнаПолиция Нью-Йорка возобновит дело 13-летней давности против продюсера Вайнштейна
Подробности дела, а также имя человека, подавшего заявление, пока не раскрываютсяПодробнее
В Сирии убита воевавшая на стороне ИГ британкаВ Сирии убита воевавшая на стороне ИГ британка
Женщина уехала в Сирию вслед за своим мужем и вместе с 12-летним сыном повторила его судьбуПодробнее
Посол России призвал власти США прекратить захват российской собственностиПосол России призвал власти США прекратить захват российской собственности
Он также потребовал вернуть снятые флаги РФ на здания диппредставительствПодробнее
Трамп объяснил свои слова о "затишье перед бурей"Трамп объяснил свои слова о "затишье перед бурей"
Президент США имел в виду отношения с КНДРПодробнее
Тиллерсон потребовал обосновать обвинения сотрудников дипмиссии США в ТурцииТиллерсон потребовал обосновать обвинения сотрудников дипмиссии США в Турции
Глава МИД Турции пообещал поддерживать контакты с США по поводу задержанийПодробнее
Трамп назвал Клинтон плохим кандидатом для президентских выборовТрамп назвал Клинтон плохим кандидатом для президентских выборов
Демократическая партия использует "российское влияние" в качестве оправдания поражения на выборах, заявил президент СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 октября6 фото
11 октября
Фотохроника 11 октября
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублейВ РоссииСумку с деньгами Улюкаеву передали рядом с гаражами "Роснефти"КультураСША заявили о выходе из ЮНЕСКОВ РоссииПутин назначил Ведерникова исполняющим обязанности губернатора Псковской областиВ РоссииЛидер "Христианского государства" стал фигурантом дела об экстремизмеЭкономикаКурс биткойна преодолел рекордную отметку в $5100

Вашингтон пообещал вернуть России флаги со здания консульства в Сан-Франциско и торгпредства РФ в Вашингтоне

До 19 увеличилось количество отравившихся школьников в магаданской гимназии

Президент США не будет подтверждать выполнение Ираном ядерного соглашения

Украинские военные подтвердили факт столкновения своей машины с машиной ОБСЕ

В подмосковном Чехове загорелся торговый центр

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 27 человек

Несколько человек пострадали из-за стрельбы в Швеции

Роспотребнадзор оценил объем соответствующей техрегламенту отечественной продукции

Минобороны РФ отчиталось о боевых вылетах на территории Сирии

Вдоль границ РФ в течение недели вели разведку 17 самолетов

Российский парламент опробует южнокорейскую систему киберсекретариата

Очередную быструю доставку груза на МКС организуют не раньше февраля

Делегации российского Генштаба не дали визу для участия в мероприятии в ООН

Делегации российского Генштаба не дали визу для участия в мероприятии в ООНДелегация должна была участвовать брифинге о противоракетной обороне Подробнее

Трусов из "Газпром-РусВело" стал 13-м на третьем этапе "Тура Турции"

Возвращение в строй сломавшего после падения на первом этапе ключицу Порсева, по словам врача команды, ожидается к 7 ноября, началу подготовки к новому сезону Подробнее

Первый зампред ЦБ не увидела влияния санации банков на инфляцию

США не установили заказчиков "акустической атаки" против дипломатов на Кубе

Глава Минздрава назвала селфи проявлением распущенности и эгоцентризма

В торговом центре на западе Москвы потушили загоревшийся утеплитель

Браудер рассказал о связи расследования против Danske Bank во Франции с Магнитским

Пожар на заводе "Мосрентген" в Новой Москве потушен

Вице-спикер парламента Эстонии лишился поста из-за приставания к женщине на вечеринке

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции