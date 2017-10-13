На Украине запретили операции с банкнотами ЦБ РФ с изображением Крыма

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Национальный банк Украины (НБУ) запретил финансовым учреждениям страны осуществлять операции, в том числе обмен валют, с банкнотами и монетами Центрального банка РФ с изображением Крыма, сообщил НБУ на веб-сайте.

Согласно постановлению НБУ от 13 октября 2017 года №103, запрет распространяется также на операции, которые осуществляются при покупке/продаже наличной иностранной валюты между банками.

Накануне российский Центробанк объявил в введении в обращение новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. На банкнотах в 200 рублей размещены виды Севастополя: на лицевой стороне - изображение памятника затопленным кораблям, на оборотной - Херсонес Таврический.

В Киеве считают Крым "временно оккупированной территорией".