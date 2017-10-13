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Глава МИД Великобритании посетит Россию в конце 2017 года

Целью поездки Бориса Джонсона станет обсуждение темы международной безопасности

Глава МИД Великобритании посетит Россию в конце 2017 года
Борис Джонсон
Фото: Reuters

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в конце 2017 года намерен посетить Россию для обсуждения проблемы международной безопасности, сообщили в пятницу в министерстве.

"Глава МИД посетит Москву к концу этого года по приглашению министра иностранных дел России Лаврова в то время, как Великобритания продолжает активные контакты с Россией", - говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

В нем говорится, что целью поездки Джонсона станет "обсуждение темы международной безопасности".

В МИД Великобритании уточнили, что, в частности Джонсон планирует поднять вопрос о соглашении по иранскому атому, ситуации на Ближнем Востоке. Также он хотел бы обменяться мнениями по вопросу об основных угрозах международной стабильности.

"У нас также будет возможность обсудить тему сотрудничества по обеспечению безопасности на Чемпионате мира по футболу, который состоится следующим летом. России и Великобритании конструктивно работают вместе по этой теме", - говорится в сообщении.

В МИД Великобритании констатируют, что по ряду международных вопросов между Лондоном и Москвой существуют разногласия. В частности, речь идет о ситуации в Сирии, на Украине и о Крыме. При этом, как отмечают в Лондоне, "жизненно важно продолжать диалог по вопросам, которые касаются британских национальных интересов".

Теги: Великобритания, Россия, Борис Джонсон
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