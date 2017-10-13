В МИД РФ усомнились в возможности скорректировать сделку по иранскому атому

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Москве сомневаются в возможности внести коррективы или каким-либо образом доработать соглашение по иранской ядерной проблеме, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается предложения "улучшить" договоренность либо доработать то, что не устраивает американскую сторону, эти предложения у меня лично вызывают большие сомнения", - сказал Рябков в интервью "Интерфаксу", комментируя озвученную президентом США Дональдом Трампом позицию в отношении сделки по иранской ядерной проблеме.

"Мы все помним, а некоторые из нас видели это, что называется, изнутри, с каким трудом давалась выработка имеющегося документа, насколько сложно было выработать тонкий баланс интересов и нащупать компромиссы", - заявил замминистра.

"Поэтому сейчас что-то добавлять в этот документ, что-то в нем менять, на мой взгляд, крайне проблематично, если употребить самое мягкое выражение", - сказал Рябков.

По словам замминистра, "получается так, что Вашингтон в целом берет курс на ревизию Совместного всеобъемлющего плана действий".

"Это следующий шаг, следующий, далеко идущий импульс деструктивного характера, свидетельствующий о том, что наши американские коллеги в общем довольно легко относятся к вопросам, требующим гораздо более глубокого, серьезного осмысления в плане оценки того, что может произойти в результате применения подобного рода приемов", - сказал российский дипломат.

"Все это вызывает наше глубокое сожаление, но реальность такова, что предстоит теперь искать ответы на новые вопросы и удвоить усилия, чтобы ситуация не менялась дальше в направлении разрушения с трудом выработанной важнейшей договоренности в сфере нераспространения оружия массового уничтожения", - подчеркнул Рябков.

Ранее Трамп завил, что не будет сертифицировать выполнение Тегераном договоренностей с "шестеркой" международных посредников по атому. При этом США пока не будут выходить из этого соглашения.