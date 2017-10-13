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Трамп пригрозил отменить сделку по иранскому атому

Есть обновление от 21:11

В Москве считают, что возможный выход США из сделки по иранской ядерной проблеме приведет к негативным последствиям

Трамп пригрозил отменить сделку по иранскому атому
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил о готовности вывести США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в любой момент.

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"Наше участие в нем может быть отменено мной, как президентом, в любой момент", - сказал он.

"Конгресс уже начал прорабатывать эти проблемы, ключевые лица в сенате и палате представителей разрабатывают поправки к закону "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном, чтобы усилить давление и предотвратить разработку Ираном межконтинентальной баллистической ракеты", - заявил американский президент.

"В случае если мы с Конгрессом и союзниками не сможем разработать решение, тогда соглашение будет расторгнуто", - сказал Трамп. Американский президент подчеркнул, что соглашение по атому с Ираном содержит множество недочетов, которые следует попытаться ликвидировать.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможный выход США из сделки по иранской ядерной проблеме приведет к негативным последствиям.

"Подобные действия однозначно нанесут вред атмосфере предсказуемости, безопасности, стабильности и нераспространению во всем мире. Это способно серьезно усугубить ситуацию вокруг иранского ядерного досье", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Мы знаем уже ответную реакцию Тегерана о том, что Тегеран также покинет это соглашение", - добавил он.

"Россия будет последовательно продолжать позицию, которая неоднократно формулировалась президентом Путиным, направленную на то, чтобы обеспечить все-таки режим решения этой проблемы, режим урегулирования иранского ядерного досье и режим, который позволит нам предотвратить расползание ядерного оружия", - отметил пресс-секретарь президента.

Теги: США, Дональд Трамп, Иран
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