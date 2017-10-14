СМИ сообщили о получении кредитов экс-главой штаба Трампа от Дерипаски

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Экс-глава предвыборного штаба президента США Пол Манафорт имел серьезные финансовые связи с российским предпринимателем Олегом Дерипаской, сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на собственное расследование.

По версии телеканала, принадлежащая Дерипаске компания Oguster Management выдала кредит на сумму $26 млн компании Yiakora Ventures, связанной с Манафортом, в форме займа погашаемого по требованию.

"Согласно финансовым документам, составленным на Каймановых островах и на Кипре, с учетом кредита объем деловых операций между ними (Манафортом и Дерипаской - ИФ) в течение последнего десятилетия достигает $60 млн", - полагает NBC.

Представитель Дерипаски не стал комментировать "Интерфаксу" эту информацию.

Ранее, в сентябре, агентство Associated Press со ссылкой на представителя Манафорта Джейсона Мэлони сообщало, что экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа предлагал Дерипаске провести "личный брифинг" по президентской кампании в июле 2016 года. Однако, по утверждению агентства, брифинг так и не был проведен.