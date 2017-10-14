Германия обсудит вопрос отношений с Турцией на Совете ЕС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - ФРГ планирует поднять тему отношений с Турцией на Совете ЕС 19-20 октября, заявила в субботу канцлер страны Ангела Меркель.

"Мы хотим поднять тему Турции, так как есть много случаев, когда, по нашему мнению, люди бывают задержаны неправовым образом, так как мы с большой озабоченностью следим за развитием политической ситуации", - сказала она в субботу.

"Я бы хотела бы услышать мнения своих коллег, как они видят двухсторонние отношения с Турцией, - подчеркнула Меркель, - и какие выводы мы можем из этого сделать".

Отношения Германии и Турции уже долгое время крайне напряжены. В частности, в июне Берлин принял решение о выводе солдат бундесвера с турецкой военной базы "Инджирлик". Причиной ухода стали запреты Анкары на посещение немецкими депутатами военного контингента, расквартированного на базе.

В качестве обоснований турецкая сторона выдвигала различные поводы, например, принятие бундестагом резолюции, в которой события 1915 года в Османской империи были признаны геноцидом армянского народа. Следующим поводом стало предоставление Берлином политического убежища турецким военным, бежавшим из страны после неудавшейся попытки путча в июле 2016 года.