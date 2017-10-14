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В Киеве начался марш националистов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В центре Киева на бульваре Тараса Шевченко в субботу начался марш Славы по случаю Дня защитника Украины и 75-летия создания "Украинской повстанческой армии" (УПА, запрещена в России).

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", во главе колонны идет отряд конной полиции, по обеим сторонам активистов сопровождает большое количество сотрудников правоохранительных органов.

Участники марша несут флаги националистических организаций. В колонне также едут автомобили с колонками, из которых раздается патриотическая музыка.

Участники намерены пройти по бульвару Шевченко к Бессарабской площади, Крещатику, Майдану Независимости до Контрактовой площади.

Организаторы отметили, что по пути следования участники марша будут использовать файеры, однако никаких других действий или провокаций они не планируют.

Теги: Украина, Киев
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